"Динамо" обіграло "Гент" у плей-оф ЛЧ: спортивні підсумки 23 вересня

Олександр Чеканов Футбол 09:12, 24.09.2020

Київське "Динамо" обіграло бельгійський "Гент" у першому матчі плей-оф Ліги чемпіонів, а донецький "Шахтар" сенсаційно зіграв внічию з "Рухом" у Прем'єр-лізі.

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Крім того, в Естонії футболіста замінили через 13 секунд після початку матчу. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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