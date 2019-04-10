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"Динамо" оформило історичний трансфер

2.1тЧитати матеріал російською

Київське "Динамо" оголосило про підписання контракту з 27-річним уругвайським форвардом Карлосом де Пеною, який став першим представником своєї країни у столичному клубі.

Як повідомляє прес-служба "біло-синіх", футболіст оформив угоду, будучи у статусі вільного агента. Контракт розраховано до кінця сезону 2018/2019 з опцією продовження.

В "Динамо" Карлос, який здатний зіграти і на фланзі, виступатиме під 14-м номером.

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Карлос де Пена

Карлос де Пена

ФК "Динамо" Київ

Карлос де Пена є вихованцем футбольної школи уругвайського клубу "Насьональ". Він також виступав за англійський "Міддлсбро" та іспанський "Ов'єдо".

У минулому році де Пена повернувся до "Насьоналя", а після закінчення сезону в уругвайському футболі розірвав контракт із клубом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський легіонер "Динамо" Сідклей розповів про життя в Україні.

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Тема
Трансфери
Тег
ФК Динамо Київ
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