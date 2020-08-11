"Динамо" неочікувано перенесло товариський матч

Михайло Морозов Футбол 15:38, 11.08.2020

Третій товариський матч київського "Динамо" під керівництвом Мірчі Луческу проти житомирського "Полісся" був неочікувано перенесений.

Як повідомляється на офіційному сайті столичного клубу, поєдинок, який мав відбутися 12 серпня, тепер пройде в суботу, 15 серпня. Час початку буде оголошено пізніше.

За підсумками сезону 2019/20 "Полісся" посіло друге місце в Другій лізі України слідом за тернопільською "Нивою" та завоювало путівку в Першу лігу.

Нагадаємо, що в першому контрольному матчі "Динамо" розгромило рівненський "Верес" з рахунком 3:0 завдяки голам Міккеля Дуелунда, Владислава Супряги і Карлоса де Пени. У вівторок, 11 серпня, о 18:00 кияни проведуть спаринг проти "Десни".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ показали залаштунки першого поєдинку "Динамо" за Луческу.

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