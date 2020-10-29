"Динамо" не зможе зіграти в Барселоні матч Ліги чемпіонів – ЗМІ

З вечора 29 жовтня кордони Каталонії буде закрито, інформує "Інтерфакс" із посиланням на голову уряду іспанського автономного співтовариства Пера Арагонеса.

Це означає, що нині київське "Динамо" не має можливості зіграти в Барселоні матч 3-го туру Ліги чемпіонів проти однойменного клубу. Зустріч заплановано на 4 листопада. Нове місце проведення поєдинку має визначити УЄФА.

Крім того, до кінця тижня на території Каталонії введено обмеження на переміщення між муніципалітетами.

Аналогічні заходи з різним ступенем обмежень вжито також і в інших автономних спільнотах Іспанії: Андалусії, Арагоні, Астуріасі, Кантабрії, Кастільї-Ла-Манчі, Кастільї-і-Леоне, Мадриді, Мурсії, Ріосі, Країні Басків, а також у двох автономних містах Сеуті і Мелільї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2-му турі ЛЧ "Динамо" прикро втратило перемогу над угорським "Ференцварошем". У паралельному матчі групи G "Барселона" вдома обіграла "Ювентус".