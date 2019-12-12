"Динамо" не змогло виграти в Києві і вилетіло з Ліги Європи

Київське "Динамо" в шостому турі групового етапу Ліги Європи зіграло внічию 1:1 вдома зі швейцарським клубом "Лугано" і не вийшло в 1/16 фіналу, посівши передостаннє місце в групі B.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Динамо – Лугано.

Кияни з перших хвилин багато і різноманітно атакували, створюючи один момент за одним. Спершу чудовий шанс втратив Бесєдін, потім Буяльський міг віддати пас, а не пробивати, а трохи пізніше Бесєдін завозився на вході в штрафний.

Динамо - Лугано ФК Лугано

Швейцарцям ніяк не вдавалося зробити те, що вдало демонструвала "Зоря" в матчі з "Динамо" тиждень тому: проходити все поле за рахунок швидких діагональних передач, закидаючи м'яч за спину киянам.

Незважаючи на тиск, особливого результату господарям це не приносило. "Лугано" великими силами дисципліновано захищався. Оборона гостей не діяла бездоганно, але підопічні Михайличенка ніяк не могли потрапити у ворота.

Динамо - Лугано ФК Динамо

Характерний випадок стався на 31-й хвилині, коли Бесєдін після прострілу з флангу Миколенка не зміг потрапити з двох метрів у порожні ворота, відправивши м'яч над поперечиною.

Динамо - Лугано Artëm Frankov official

На 42-й хвилині Буяльський все-таки забив гол, але зробив це з положення "поза грою", а ось через три хвилини єдина атака "Лугано" в першому таймі стала результативною.

Футболісти з Швейцарії, як по нотах, розіграли ідеальну комбінацію. Нікола Дальмонте увійшов у штрафну "Динамо", спокійно змістився, прицілився і навісив прямо на голову Марко Аратора, який пробив у кут повз Бущана.

Невезіння столичних гравців продовжилося і після перерви. На 62-й хвилині Бесєдін, замість того, щоб забити головою з лінії воріт, вирішив чи то підставити груди, чи то дозволити м'ячу залетіти у ворота після удару Буяльського. У підсумку м'яч потрапив у штангу і вилетів у поле.

Ближче до кінцівки зустрічі комбінаторна гра в українців зовсім розладналася. "Динамо" необхідно було забивати два м'ячі, але в підсумку змогли лише зрівняти рахунок – 1:1.

На останній секунді красивим дальнім ударом відзначився Циганков.

Карлос де Пена ФК Динамо

"Динамо" Україна – "Лугано" Швейцарія 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 45 Аратора, 1:1 – 90 Циганков.

Динамо – Бущан, Миколенко, Кендзьора (Цітаішвілі, 64), Кадар, Попов, Караваєв, Шепелев, Буяльський, де Пена (Гармаш, 77), Циганков, Бесєдін (Фран Сіль, 81).

Лугано – да Коста, Сульмони, Дапрела, Яо, Обексер, Гуідотті (Вечеі, 55), Ловріч (Чрнігой, 84), Аратора, Кустодієв, Холендер, Дальмонте (Марич, 64).

Попередження: Гуідотті (17), Обексер (67), Вечеі (79), да Коста (90).

Жеребкування плей-офф відбудеться в понеділок 16 грудня у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні. Початок о 14:30 за київським часом. Перші матчі 1/16 фіналу відбудуться 20 лютого, матчі-відповіді – 27 лютого. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 28 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 листопада в 5-му турі ЛЄ "Динамо" в меншості зазнало поразки в гостьовій грі зі шведським "Мальме" (3:4).

У першому турі цього єврокубкового турніру віцечемпіони України здобули мінімальну перемогу над "Мальме" (1:0); в другому, в Швейцарії, не змогли обіграти "Лугано" (0:0).

Спарені поєдинки 3-го і 4-го турів проти "Копенгагена" кияни звели внічию. 24 жовтня в Україні - 1:1, і 7 листопада в Данії також 1:1.

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