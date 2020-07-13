"Динамо" не змогло обіграти "Олександрію": спортивні підсумки 12 липня
Грузинський футболіст "Інгульця" Ніка Сичінава забив фантастичний гол на 30-й секунді матчу, а київське "Динамо" втратило перемогу над "Олександрією".
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