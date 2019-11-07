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7 листопада • оновлено в 22:59
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"Динамо" не забило пенальті і не змогло перемогти в Лізі Європи

8.8т Читати матеріал російською

Київське "Динамо" в матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи зіграло внічию з "Копенгагеном". Поєдинок на стадіоні "Паркен" у столиці Данії завершився з рахунком 1:1.

"Динамо" не забило пенальті і не змогло перемогти в Лізі Європи

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Динамо – Копенгаген.

Як і в київському матчі, "Динамо" вже на перших хвилинах пропустило дуже швидкий гол. Після не найскладнішого навісу Бущан випустив м'яч із рук, і Стейє в дотик вразив порожній кут – 1:0.

Гості були шоковані таким початком і лише на 13-й хвилині змогли організувати першу відповідну контратаку, яка завершилася призначенням пенальті. Після подачі Караваєва м'яч потрапив у руку данцеві і головний арбітр зустрічі Тамаш Богнар без сумніву вказав на точку.

Зрівняти рахунок киянам не вдалося. Удар Циганкова в нижній правий кут витягнув Йонссон.

Цей момент розлютив українських футболістів і вони раз по раз накочували атаки на ворота данського голкіпера, але всі "постріли" йшли повз рамку.

У "Копенгагена" перебувало майже постійно 11 гравців за лінією м'яча, і киянам ніяк не вдається зламати цей щільний і дисциплінований захист. Господарі при обороні майже не залишали простору між лініями і дуже обережно виходили вперед, щоб раптом не нарватися на контратаку.

"Динамо" не забило пенальті і не змогло перемогти в Лізі Європи

Після перерви "Динамо" явно не вистачало гостроти в нападі, але Михайленко не поспішав із замінами. Блискучими індивідуальними діями відзначився Денис Попов, але до голу це не привело.

"Динамо" не забило пенальті і не змогло перемогти в Лізі Європи

Зате до голу призвів чудовий удар Вербича на 70-й хвилині. Словенець обігрався з Циганковим і розрядив гармату в нижній кут – 1:1.

У час, що залишився, гравці з Києва продовжували володіти ініціативою і створили більше небезпеки. "Копенгаген" також діяв активніше, але на рахунок це не вплинуло.

"Динамо" не забило пенальті і не змогло перемогти в Лізі Європи
"Динамо" не забило пенальті і не змогло перемогти в Лізі Європи
"Динамо" не забило пенальті і не змогло перемогти в Лізі Європи
"Динамо" не забило пенальті і не змогло перемогти в Лізі Європи
"Динамо" не забило пенальті і не змогло перемогти в Лізі Європи

"Копенгаген" Данія – "Динамо" Україна 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 4 Стейє, 1:1 – 70 Вербич.

Копенгаген – Йонссон, Варела, Нельссон, Бенгтссон (Бартолец, 69), Папаяннопулос, Стаге, Зека, Фішер (Томсен, 82), Фальк (Дарамю, 55), Сантос, Сотеріу.

Динамо – Бущан, Попов, Кендзьора, Миколенко, Шабанов, Шепелев, Караваєв, Вербич (де Пена, 89), Сидорчук, Циганков, Бесєдін.

Попередження: Зека (64), Сантос (83), Шабанов (83), Нельссон (83).

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"Динамо" здобуло розгромну перемогу в Юнацькiй лізі УЄФА

Як повідомляв OBOZREVATEL, два тижні тому матч між цими ж командами в Києві завершився внічию 1:1. У першому турі цього єврокубкового турніру віцечемпіони України здобули мінімальну перемогу над шведським "Мальме" (1:0), у другому в Швейцарії не змогло обіграти "Лугано" (0:0).

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Теми
Динамо – Копенгаген Ліга Європи
Місце
Данія Копенгаген
Теги
ФК Динамо Київ ФК Копенгаген
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Серж Серж
Серж Серж
показали неплохую игру,просто неповезло.неповезло забить победный.но молодцы！
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Да насрать вам всем надо в сра-ку забить сапог .
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Драго Кувалда, недержание газов? понос? локо 1-2 зенит 0-2 один краснодар 3-1 у слабых турков. мутант, сри дальше
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