"Динамо" не забило пенальті, але перемогою завершило 2019 рік

Київське "Динамо" у 18-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі мінімально обіграло чернігівську "Десну". Поєдинок пройшов на стадіоні ім. Гагаріна і завершився з рахунком 1: 0.

У першому таймі обидві команди створили пристойну кількість моментів, проте у господарів м'яч вперто не хотів летіти у ворота.

Долю зустрічі вирішив один удар Циганкова на 25-й хвилині. Віктор розігнав атаку і сам її завершив після удару Вербича.

На 42-й хвилині Фран Соль повинен був робити рахунок 2:0, але не влучив у ворота iз забійної позиції.

У другому таймі "Десна" мала кілька чудових моментів, але замість голу на 3-й доданій хвилині привезла пенальті. Паст впустив Вербича в своїй штрафній, намагаючись рукою дістати м'яч.

Сам словенець взявся виконувати покарання, але потужно зарядив у поперечину.

"Десна" – "Динамо" 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 25 Циганков.

Десна – Паст, Імереков, Конопля, Фаворов, Домбровський (Хльобас, 72), Калитвинцев (Кузик, 87), Мостовий, Огиря, Картушов, Гітченко, Філіппов (Дегтярьов, 80).

Динамо – Бущан, Шабанов, Миколенко, Попов (Кендзьора, 59), Сидорчук, Циганков, Шепелев, Караваєв, Вербич, Буяльський (Шапаренко, 82), Фран Соль (де Пена, 67).

Попередження: Огиря (9), Калитвинцев (41), Буяльський (81), Бущан (90), Конопля (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед поєдинком Тіна Кароль разом з хором перетворила гімн України в справжній хіт.

12 грудня поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" - "Лугано" завершився з рахунком 1:1. Українська команда зайняла передостаннє місце в групі і вилетіла з турніру.

Після поєдинку Георгій Бущан емоційно прокоментував такий результат, заявивши, що "дно пробито" і "це катастрофа".

Головний тренер Олексій Михайличенко висловив упевненість, що в негативному результаті для столичної команди винні всі.

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