"Динамо" не встигло підписати бразильського нападника – ЗМІ

Київське "Динамо" не встигло вчасно оформити трансфер нападника "Фламенго" Лінкольна.

Як повідомляє видання Globo, український клуб був готовий заплатити 4,5 мільйона євро за 80% прав на футболіста. Бразильська команда хотіла отримати 10 млн євро за свого гравця, однак пропозиція "Динамо" їх також зацікавила.

Сторони були оптимістично налаштовані на укладення угоди, але переговори були згорнуті через проблеми з логістикою. Через відсутність комерційних рейсів між Ріо-де-Жанейро та Києвом Лінкольн не зміг би потрапити в столицю України у вівторок, 6 жовтня. Відзначається, що раніше "Фламенго" відхилив п'ять пропозицій про трансфер свого нападника в нинішнє вікно переходів. На гравця претендували французькі "Труа" і "Нант", іспанська "Альмерія", бельгійський "Мускрон" і кіпрський "Пафос".

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий ексфутболіст збірної Бразилії Алешандре Пато отримав пропозицію з України.