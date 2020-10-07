"Динамо" не встигло підписати бразильського нападника через правила УПЛ, – журналіст

Бразильський журналіст Кае Мота заявив, що київське "Динамо" не встигло оформити трансфер бразильського нападника "Фламенго" Лінкольна, оскільки УПЛ забороняє дистанційно реєструвати новачків.

На своїй сторінці в Twitter він нагадав, що в кожній футбольній федерації діють свої правила, і розповів, що українська Прем'єр-ліга не приймає електронну версію документів з підписом гравця.

"Динамо" було готове заплатити за 80% прав на Лінкольна близько 4,5 млн євро. Ця пропозиція влаштувала "Фламенго", а з нападником вже були обговорені умови особистого контракту, проте виявилося, що гравець не встигне прибути до Києва до закриття трансферного вікна.

"Динамо" не змогло підписати Лінкольна через правил УПЛ Twitter Кае Моти

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Динамо" офіційно оголосило про підписання трьох футболістів.