"Динамо" не внесло до заявки на сезон ключового гравця збірної України

Новачок "Динамо", ексгравець "Зорі" Олександр Караваєв виявився не внесений у заявку столичної команди на новий сезон чемпіонату України.

Причиною стала затримка з передачею документів. Про це повідомляє "Динамоманія". У ЗМІ зазначають, що футболіст буде заявлений за киян найближчим часом.

Олександр Караваєв dynamomania.com

"Динамо" подало свою заявку в Прем'єр-лігу 17 липня. У списку А в киян присутні 19 гравців. Серед них не було новачка команди Олександра Караваєва, а також нападника Назарія Русина, який вже вирішив питання з працевлаштуванням на майбутній сезон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні стало відомо про серйозні проблеми в "Динамо" — через травми після збору в Австрії вибуло з лав 8 гравців.

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