"Динамо" не буде ділити "Олімпійський" з "Шахтарем" – ЗМІ

Київське "Динамо" в новому сезоні буде єдиною командою, що буде грати на столичному НСК "Олімпійській", стверджує Meta-ratings.com.ua з посиланням на джерела, близькі до керівництва Міністерства молоді та спорту, яке курує роботу арени.

Нагадаємо, що донецький "Шахтар" після початку карантину, пов'язаного з епідемією коронавiрусу, не зміг проводити матчі на своїй домашній арені в Харкові і переїхав до Києва, де тимчасово ділив НСК "Олімпійський" з київським "Динамо". Також на головному стадіоні країни деякі свої домашні матчі проводив "Колос".

Як повідомляв OBOZREVATEL, чвертьфінал Ліги Європи "Шахтар" зіграє на нейтральному полі в Гельзенкірхені.