"Динамо" назвало заявку на матч із "Барселоною"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу заявив 19 футболістів на поєдинок третього туру Ліги чемпіонів проти "Барселони".

Румунський фахівець не зміг розраховувати відразу на 12 гравців, які пропустять гру через коронавірус, травми та дискваліфікації. У підсумку наставник "біло-синіх" змушений був заявити на поєдинок молодих голкіперів Моргуна та Ігнатенка.

Крім того, виявився в заявці бразилець Клейтон. Повний список гравців "Динамо", які зможуть зіграти в Барселоні, виглядає так:

Воротарі – Нещерет, Моргун, Ігнатенко;

захисники – Забарний, Кендзьора, Попов, Сирота, Шабанов;

півзахисники – Андрієвський, Буяльський, Вербич, де Пена, Ледньов, Циганков, Шепелєв;

нападники – Клейтон, Родрігес, Русин, Супряга.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" офіційно підтвердило шість нових випадків коронавірусу серед гравців команди.