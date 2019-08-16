"Динамо" назвало наступника Хацкевича: спортивні підсумки 15 серпня

Київське "Динамо" назвало наступника Олександра Хацкевича на посаді головного тренера, а Василь Ломаченко викликав бурхливу реакцію інтерв'ю з клоном Зеленського.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 15 серпня.

Крім того, луганська "Зоря" у скандальному матчі вийшла у плейофф Ліги Європи. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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