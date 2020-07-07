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"Динамо" назвало гравців, які вирушили на фінал Кубка України

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
2,4 т.
Тренування гравців 'Динамо'

"Динамо" назвало гравців, які вирушили на фінал Кубка України проти "Ворскли" (Джерело фото - офіційний сайт ФК "Динамо").

Київське "Динамо" вирушило на фінальний матч Кубка України проти "Ворскли" у складі 24 гравців, 20 з яких потраплять в остаточну заявку.

Як повідомляє офіційний сайт команди, в список гравців, готових допомогти столичному клубу, увійшли раніше травмовані Віталій Миколенко, Денис Попов, Віктор Циганков і Микита Бурда, який востанній раз виходив на поле 22 вересня 2019 року.

Повністю список футболістів, які вирушили на матч проти "Ворскли", виглядає наступним чином:

Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет;

Захисники: Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзьора, Сирота, Бурда;

Півзахисники: Сидорчук, Кадірі, Де Пена, Циганков, Андрієвський, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, Дуелунд, Буяльський, Караваєв, Цитаїшвілі;

Нападники: Соль, Каргбо, Русин.

Нагадаємо, що поєдинок відбудеться в середу, 8 липня, в Харкові на стадіоні ОСК "Металіст". Час початку матчу – 21:30 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, де можна буде подивитися фінал Кубка України з футболу між "Динамо" та "Ворсклою".

ФК ВорсклаФК Динамо Київ
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