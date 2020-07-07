"Динамо" назвало гравців, які вирушили на фінал Кубка України проти "Ворскли" (Джерело фото - офіційний сайт ФК "Динамо").

Київське "Динамо" вирушило на фінальний матч Кубка України проти "Ворскли" у складі 24 гравців, 20 з яких потраплять в остаточну заявку.

Як повідомляє офіційний сайт команди, в список гравців, готових допомогти столичному клубу, увійшли раніше травмовані Віталій Миколенко, Денис Попов, Віктор Циганков і Микита Бурда, який востанній раз виходив на поле 22 вересня 2019 року.

Повністю список футболістів, які вирушили на матч проти "Ворскли", виглядає наступним чином:

Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет;

Захисники: Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзьора, Сирота, Бурда;

Півзахисники: Сидорчук, Кадірі, Де Пена, Циганков, Андрієвський, Вербич, Шепелєв, Шапаренко, Дуелунд, Буяльський, Караваєв, Цитаїшвілі;

Нападники: Соль, Каргбо, Русин.

Нагадаємо, що поєдинок відбудеться в середу, 8 липня, в Харкові на стадіоні ОСК "Металіст". Час початку матчу – 21:30 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, де можна буде подивитися фінал Кубка України з футболу між "Динамо" та "Ворсклою".