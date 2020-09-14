"Динамо" націлилося на таланта, за яким полюють європейські гранди

Київське "Динамо" зацікавилося 16-річним аргентинським футболістом Алексом Луною, який належить команді "Атлетіко Рафаела".

Як повідомляє видання AS, крім української команди за талановитим гравцем полюють багато європейських грандів, включаючи "Барселону", "Атлетіко", "Валенсію", "Севілью" (з Іспанії), "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед" (з Англії) , "Лаціо", "Ювентус", "Мілан" (з Італії), німецька "Баварія", французький ПСЖ та інші клуби.

Відзначається, що сам Луна мріє про переїзд до Європи, тому перейшов би в "будь-яку команду". Він зізнався, що захоплюється "Барселоною", "Реалом" і "Атлетіко" завдяки наставнику мадридців Дієго Сімеоне.

Аргентинець ефективно провів час на карантині, за час якого його зріст збільшився з 1,74 м до 1,80 м.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" може посилити бразилець. Футболіст перебуває на перегляді в Києві.

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