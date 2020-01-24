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24 січня • оновлено в 23:17
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"Динамо" на останній хвилині програло хорватам

1.3т
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Київське "Динамо" зазнало безглуздої поразки від хорватського "Хайдука" на тренувальних зборах в турецькому Белеку.

Команда Олексія Михайличенка зазнала невдачі, пропустивши єдиний гол на останній хвилині зустрічі – 0:1.

Гра вийшла не дуже інтенсивною, так як команди грали на тлі серйозних фізичних навантажень. При цьому представники Хорватії виглядали трохи кращими. Вже на 19-й хвилині "Хайдук" заробив пенальті, проте воротар "Динамо" Георгій Бущан потягнув удар з "точки".

Динамо – Хайдук

Динамо – Хайдук

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Після цього команди довго рубилися в центрі поля, не створюючи особливих проблем одна одній. На 74-й хвилині хорватам вдалося забити, але Жайро зробив це з положення поза грою.

Розв'язка наступила на останній хвилині, коли після навісу Текліча з кутового Радіч з кута воротарського головою перекинув м'яч через Бущана, забивши переможний для "Хайдука" гол.

Свій наступний поєдинок "біло-сині" проведуть проти "Динамо-Брест" Артема Мілевського в понеділок, 27 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний легіонер "Динамо" Карлос Сомбрано розкритикував методи роботи тренерського штабу команди.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тег
ФК Динамо Київ
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