"Динамо" на останніх секундах здобуло перемогу в історичному матчі Прем'єр-ліги України

Київське "Динамо" в 19-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі з труднощами обіграло полтавську "Ворсклу" - 2:1.

Перед поєдинком букмекери давали коефіцієнт 1.16 на перемогу "Динамо", 8.50 на нічию і 14.0 на перемогу гостей.

Матч УПЛ на НСК "Олімпійським" став першим в історії українського футболу, де офіційно була використана система Відеодопомога арбітрам (VAR).

Перший тайм пройшов у невисокому темпі з невеликою кількістю моментів. "Динамо" неспішно катало м'яч, впевнено контролюючи ситуацію, в той час як "Ворскла" побудувала гру на рідкісних контратаках.

Ситуація істотно змінилася після перерви. Вже на 50-й хвилині Буяльський шедевральний ударом відкрив рахунок. Віталій намагався зробити гострий навіс у воротарський майданчик, але замість цього вийшов крутий гол-парашут. М'яч опустився чітко за комір Рінику - 1:0.

Забивши гол підопічні Олексія Михайличенка розслабилися, за що їх моментально покарали. На 62-й хвилині абсолютно вільний Пердута отримав м'яч від Шехіча на правому фланзі і навісив в штрафну, де вище за всіх вистрибнув Степанюк, пробивши головою повз Бущана - 1:1.

Залишок ігрового часу пройшов в штурмі "Динамо", який приніс свої результати на 1-ій доданій хвилині другого тайму. Беньямін Вербич ударом в падінні через себе поставив крапку в матчі. Словенець правильно обрав позицію і зіграв на добиванні після удару Русина - 2:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок "Динамо" - "Ворскла" пройшов при порожніх трибунах через покарання УАФ.

11 листопада 2019 року фанати "Динамо" довели до сліз капітана "Шахтаря" Тайсона образливими вигуками.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!