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27 вересня • оновлено в 19:47
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"Динамо" на останніх секундах здобуло перемогу над "Маріуполем"

14.2т Читати матеріал російською

Київське "Динамо" в гостях обіграло "Маріуполь" у перенесеному матчі 4-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

Зустріч на стадіоні "Іллічівець" завершилася з рахунком 0:1.

"Динамо" на останніх секундах здобуло перемогу над "Маріуполем"

Перший тайм порадував глядачів великою кількістю гольових моментів. М'яч практично не затримувався в центрі поля й обидві команди мали чудові шанси відкрити рахунок. Голкіпер "Маріуполя" відбив шість ударів по своїх воротах. Незважаючи на рівну гру, кияни перестріляли господарів майже втричі.

Після перерви господарі віддали м'яч і територію супернику, за рахунок довгих закидів намагаючись покарати киян. Пару разів майже вийшло, але до реальної гостроти справа не дійшла.

"Динамо" в кінцівці поєдинку влаштувало потужний штурм воріт Худжамова. Захист і ексворотар збірної України відпрацьовували по повній, ну а коли вони були вже безсилі врятувати команду від гола, на сторону маріупольців ставала удача, змушуючи динамівців бити в каркас воріт.

Розв'язка наступила на 2-й доданій хвилині. Гостру подачу з флангу від Караваєва ефектним ударом головою замкнув Вербич.

"Маріуполь" – "Динамо" 0:1

Гол: 0:1 – 90 Вербич.

Маріуполь – Худжамов, Чоботенко, Корнієнко, Кирюханцев, Биков (Яворський, 51), Чех (Горбунов, 85), Топалов (Путря, 70), Мишнєв, Тищенко, Вакула, Чурко.

Динамо – Бойко, Кендзьора, Шабанов, Кадар, Вербич, Буяльський (Гармаш, 89), Циганков, де Пена (Шепелєв, 63), Родрігеш (Бесєдін, 62), Сидорчук, Караваєв.

Попередження: Тищенко (33), Биков (43), Чех (70), Путря (88), Вербич (90).

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Нагадаємо, що крайній матч між цими командами відбувся 18 травня. Віктор Циганков суперголом приніс перемогу своїй команді в матчі 29-го туру Прем'єр-ліги.

13 квітня в матчі 24-го туру УПЛ кияни обіграли "Маріуполь". Поєдинок на стадіоні "Іллічівець" завершився з рахунком 0:1.

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