"Динамо" на останніх хвилинах здобуло вольову перемогу в УПЛ

Київське "Динамо" здобуло перемогу над ФК "Львовом" в 31-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі сезону 2018/2019. Матч на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 2:1.

Вже на 15-й хвилині Альваро отримав пас на фланзі, прорвався в штрафну і з гострого кута пробив Бущана.

Весь перший тайм і початок другого кияни виглядали розгубленими. Дуже помітно відчувався брак фантазії і динаміки в атаці.

До середини другої 45-й хвилини гості стали грати виключно на утримання переможного рахунку і столичні футболісти сповна цим скористалися. "Динамо" раз по раз організовувало атаки на ворота Бандури і на 78-й хвилині Бесєдін зрівняв рахунок, а на 84-й Бурда забив переможний м'яч.

27-річний уругвайський форвард Карлос де Пена записав на свій рахунок дві гольові передачі.

"Динамо" – ФК "Львів" 2:1

Голи: 0:1 – 16 Алваро, 1:1 – 78 Бесєдін, 2:1 – 84 Бурда.

Динамо – Бущан, Кендзьора, Бурда, Сідклей (Миколенко, 28), де Пена, Шепелев, Смирний (Сидорчук, 46), Шапаренко (Дуелунд, 64), Алібеков, Русин, Бесєдін.

Львів – Бандура, Приймак, Насонов, Адамюк, Борзенко, Педро Вітор, Мартан, Парамонов (Липі, 48), Бруно Дуарте, Альваро (Вісенте, 85), Рожеріо Шина (Муріло Вінісіус, 80).

Попередження: Борзенко (35), Шапаренко (59), Сидорчук (86), Липі (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, столичні футболісти в матчі 30-го туру УПЛ зіграли внічию зі своїми одвічними суперниками з донецького "Шахтаря.

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