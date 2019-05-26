ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Динамо" на останніх хвилинах здобуло вольову перемогу в УПЛ

2.3тЧитати матеріал російською

Київське "Динамо" здобуло перемогу над ФК "Львовом" в 31-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі сезону 2018/2019. Матч на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 2:1.

Вже на 15-й хвилині Альваро отримав пас на фланзі, прорвався в штрафну і з гострого кута пробив Бущана.

Весь перший тайм і початок другого кияни виглядали розгубленими. Дуже помітно відчувався брак фантазії і динаміки в атаці.

До середини другої 45-й хвилини гості стали грати виключно на утримання переможного рахунку і столичні футболісти сповна цим скористалися. "Динамо" раз по раз організовувало атаки на ворота Бандури і на 78-й хвилині Бесєдін зрівняв рахунок, а на 84-й Бурда забив переможний м'яч.

27-річний уругвайський форвард Карлос де Пена записав на свій рахунок дві гольові передачі.

"Динамо" – ФК "Львів" 2:1

Голи: 0:1 – 16 Алваро, 1:1 – 78 Бесєдін, 2:1 – 84 Бурда.

Динамо – Бущан, Кендзьора, Бурда, Сідклей (Миколенко, 28), де Пена, Шепелев, Смирний (Сидорчук, 46), Шапаренко (Дуелунд, 64), Алібеков, Русин, Бесєдін.

Львів – Бандура, Приймак, Насонов, Адамюк, Борзенко, Педро Вітор, Мартан, Парамонов (Липі, 48), Бруно Дуарте, Альваро (Вісенте, 85), Рожеріо Шина (Муріло Вінісіус, 80).

Попередження: Борзенко (35), Шапаренко (59), Сидорчук (86), Липі (90).

Новини
ЗМІ: Хацкевича в "Динамо" змінить іноземець

Як повідомляв OBOZREVATEL, столичні футболісти в матчі 30-го туру УПЛ зіграли внічию зі своїми одвічними суперниками з донецького "Шахтаря.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ФК Динамо КиївФК Львів
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки