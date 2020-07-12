Київське "Динамо" втратило перемогу над "Олександрією" в 30-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі. Столичний клуб на КСК "Ніка" зіграв внічию 2:2.

Гостьовий матч для київської команди складався дуже непросто. Вже на 23-й хвилині Сирота у своєму штрафному збив Безбородька і Третьяков впевнено реалізував пенальті – 1:0.

Шоковане "Динамо" ніяк не могло організувати осмислені атакуючі дії, за перші 45 хвилин жодного разу не влучивши по воротах суперника.

Статистика після першого тайму / Кадр з трансляції

Після перерви олександрійці відійшли усіма силами в оборону, намагаючись утримати переможний рахунок. На 61-й хвилині Михайличенко кинув у бій Вербича та Буяльського, помітно пожвавивши напад. Саме словенець на 63-й хвилині зрівняв рахунок.

Беньямін підібрав м'яч біля воротарського після невдалої гри Дуброва на винiс, розвернувся, і в оточенні кількох суперників прошив Паньківа – 1:1.

На 75-й хвилині футболіст збірної Словенії оформив дубль. Караваєв прострілив у воротарський, Паньків відбив в сторону на набігаючого Вербича, який головою переправив м'яч у ворота – 1:2.

Розв'язка наступила за 2 хвилини до фінального свистка, коли Шабанов біля своїх воріт зіграв в ногу Шасталу. Третьяков з пенальті зробив рахунок 2:2.

"Олександрія" – "Динамо" 2:2 (1:0, 1:2)

Голи: 1:0 – 23, пенальті Третьяков, 1:1 – 63 Вербич, 1:2 – 75 Вербич, 2:2 – 89, пенальті Третьяков.

Олександрія – Паньків, Мірошниченко, Дубра, Бабогло, Гордієнко (Ковалець, 81), Третьяков, Лучкевич (Задерака, 80), Банада, Стецков, Сітало (Устименко, 30; шастати, 68), Безбородько (Грицук, 68).

Динамо – Бойко, Сирота (Бурда, 24), Шабанов, Кендзьора, Караваєв, Цітаішвілі (Циганков, 46), Сидорчук (Шепелєв, 46), де Пена (Буяльський, 61), Андрієвський, Шапаренко, Русин (Вербич, 61).

Попередження: Сирота (1), Бабогло (8), Сидорчук (15), Циганков (49), Андрієвський (84), Караваєв (90), Ковалець (90), Бойко (90).

У паралельному матчі в Чернігові невмотивований "Шахтар" зіграв без захисту з "Десною", обігравши її з рахунком 4:2.

Уже в першому таймі з інтервалом в 4 хвилини команди обмінялися трьома голами. На точні удари Соломона і Тете, "Десна" відповіла "пострілом" Гітченко. Зустріч на стадіоні ім. Гагаріна завершилася з рахунком (4 2).

Схожий сценарій повторився і в другій 45-хвилинці. З 60-ї по 69-ю телеглядачі побачили 2 голи від гостей і один від господарів.

"Десна" – Шахтар 2:4 (1:2, 1:2)

Голи: 0:1 – 25 Соломон, 0:2 – 26 Тете, 1:2 – 29 Гітченко, 1:3 – 60 Майкон, 2:3 – 62 Філіппов, 2:4 – 69, пенальті Алан Патрік.

Десна – Паст, Гітченко, Тамм (Арвеладзе, 78), Фаворов, Домбровський, Кузик (Картушов, 61), Западня (Мостовий, 61), Тотовіцкій (Будковський, 61), Огиря, Імереков, Філіппов (Хльобас, 83).

Шахтар – Пятов, Віта, Кривцов, Додо, Алан Патрік, Майкон (Маркос Антоніо, 70), Степаненко, Тете (Мудрик, 82), Фернандо Педро (Сікан, 76), Соломон (Тайсон, 70), Болбат (Сіпріано, 76 ).

Попередження: Мостовий (71).

Турнірна таблиця УПЛ

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" 20 червня обіграв "Олександрію" і в четвертий раз поспіль виграв "золото" УПЛ.

"Динамо" 9 липня в серії 11-метрових ударів обіграло полтавську "Ворсклу", і в 12-й раз у своїй історії завоювало Кубок України, зрівнявшись з "Шахтарем" за кількістю виграних трофеїв в незалежній Україні.