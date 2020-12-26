"Динамо" на 20 позицій випередило "Шахтар" у списку найкращих клубів Європи всіх часів

Офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив зведену таблицю найкращих клубів за всю історію проведення Кубку європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів УЄФА (1955-2017 рр.).

Київське "Динамо" посіло 11-те місце, маючи у своєму активі 37 матчів у найпрестижнішому клубному турнірі Старого Світу. Загалом "біло-сині" провели в Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів 242 матчі, здобувши 101 перемогу. 53 поєдинки команда звела до нічиєї. 88 ігор завершилися поразками. Різниця м'ячів становить 344:297.

Зведена таблиця найкращих клубів УЄФА

Зазначимо, що "Динамо" посідає найвище місце з усіх команд, які жодного разу в історії не вигравали Лігу чемпіонів і навіть не вийшли у фінал.

Кияни тричі (1977, 1987, 1999 рр.) виходили в півфінал Кубку чемпіонів/Ліги чемпіонів, але жодного разу не змогли кваліфікуватися у вирішальний матч.

Донецький "Шахтар" розташувався на 31-му місці. У чемпіона України 21 участь в євротурнірах і 54 перемоги в 136 матчах. Лідирує в рейтингу мадридський "Реал" (51 участь/13 титулів).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 грудня УЄФА опублікував оновлену таблицю коефіцієнтів. Україна завдяки перемозі луганської "Зорі" над англійським "Лестером" у Лізі Європи наздогнала Шотландію.