"Динамо" на 20 позицій випередило "Шахтар" в списку найкращих клубів Європи всіх часів

Офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив зведену таблицю найкращих клубів за всю історію проведення Кубка європейських чемпіонів / Ліги чемпіонів УЄФА (1955-2017 рр.).

Київське "Динамо" зайняло 11-е місце, маючи в своєму активі 37 матчів у найпрестижнішому клубному турнірі Старого Світу. В цілому "біло-сині" провели в Кубку чемпіонів / Лізі чемпіонів 242 матчу, здобувши 101 перемогу. 53 поєдинків команда звела до нічиєї. 88 ігор завершилися поразками. Різниця м'ячів склала – 344:297.

Відзначимо, що "Динамо" займає найвище місце з усіх команд, які жодного разу в історії не вигравали Лігу чемпіонів і навіть не вийшла у фінал.

Кияни тричі (1977, 1987, 1999 гг.) виходили в півфінал Кубка чемпіонів / Ліги чемпіонів, але жодного разу не змогли кваліфікуватися у вирішальний матч.

Донецький "Шахтар" розташувався на 31-му місці. У чемпіона України 21 участь в євротурнірах і 54 перемоги в 136 матчах. Лідирує в рейтингу мадридський "Реал" (51 участь / 13 титулів).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 грудня УЄФА опублікував оновлену таблицю коефіцієнтів. Україна завдяки перемозі луганської "Зорі" над англійським "Лестером" в Лізі Європи наздогнала Шотландію.