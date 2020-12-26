"Динамо" на 20 позицій випередило "Шахтар" в списку найкращих клубів Європи всіх часів

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
3,4 т.
Динамо Київ

Офіційний сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив зведену таблицю найкращих клубів за всю історію проведення Кубка європейських чемпіонів / Ліги чемпіонів УЄФА (1955-2017 рр.).

Київське "Динамо" зайняло 11-е місце, маючи в своєму активі 37 матчів у найпрестижнішому клубному турнірі Старого Світу. В цілому "біло-сині" провели в Кубку чемпіонів / Лізі чемпіонів 242 матчу, здобувши 101 перемогу. 53 поєдинків команда звела до нічиєї. 88 ігор завершилися поразками. Різниця м'ячів склала – 344:297.

Зведена таблиця найкращих клубів

Відзначимо, що "Динамо" займає найвище місце з усіх команд, які жодного разу в історії не вигравали Лігу чемпіонів і навіть не вийшла у фінал.

Кияни тричі (1977, 1987, 1999 гг.) виходили в півфінал Кубка чемпіонів / Ліги чемпіонів, але жодного разу не змогли кваліфікуватися у вирішальний матч.

Донецький "Шахтар" розташувався на 31-му місці. У чемпіона України 21 участь в євротурнірах і 54 перемоги в 136 матчах. Лідирує в рейтингу мадридський "Реал" (51 участь / 13 титулів).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 грудня УЄФА опублікував оновлену таблицю коефіцієнтів. Україна завдяки перемозі луганської "Зорі" над англійським "Лестером" в Лізі Європи наздогнала Шотландію.

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