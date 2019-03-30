"Динамо" може здійснити епічний трансфер

Контракт футболіста київського "Динамо" Александара Пантіч, який з січня 2019 року на правах оренди виступає за іспанський "Кадіс", може бути викуплений. Команда другої ліги Іспанії зацікавлена в послугах сербського захисника, який не зіграв ще жодного поєдинку.

Днями під час тренування Пантіч отримав пошкодження меніска. Футболіста чекає тривале відновлення, проте не дивлячись на це "Кадіс" хоче активувати опцію першочергового права викупу гравця "Динамо", повідомляє Marca.

Александар Пантіч Marca

В український клуб сербський захисник перейшов вільним агентом в лютому 2017 року. За "Динамо" Пантіч зіграв 20 матчів, в яких жодного разу не забив. У нинішньому сезоні футболіст так і не з'явився на полі в складі киян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський "Сан-Паулу" все ще сподівається підписати півзахисника київського "Динамо" Че Че. "Триколірні" поставили ультиматум українській команді.

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