"Динамо" може викупити контракт новачка з англійської Прем'єр-ліги: ЗМІ назвали суму

Київське "Динамо" має можливість викупити контракт Тудора Белуце, який приєднався до команди на правах річної оренди з "Брайтона".

Як повідомляє видання Telekomsport.ro, в контракті двох клубів є пункт, який дозволяє "Динамо" придбати права на футболіста за 5 мільйонів євро після закінчення його орендної угоди.

Нагадаємо, що Белуце перейшов у "Брайтон" з румунського "Вііторулу" влітку 2019 року, але так і не зумів закріпитися в першому складі команди, взявши участь лише в одному офіційному матчі. Через нестачу ігрової практики опорний півзахисник перейшов у "Ден Хаг" з чемпіонату Нідерландів, але вийшов всього в чотирьох поєдинках в Ередивізії. Його вартість за версією Transfermarkt становить в 3,6 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Динамо" офіційно представило трьох новачків.