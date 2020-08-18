"Динамо" може повернути нападника збірної України – ЗМІ

Київське "Динамо" може зміцнити лінію нападу своїм колишнім футболістом Артемом Кравцем. Зараз форвард збірної України захищає кольори турецького "Кайсеріспора".

"У минулому випуску ми дали інформацію про те, що Мірча Луческу шукає досвідченого нападника, який здатен вирішувати певні завдання. Найсвіжіший інсайд, який з'явився буквально перед зйомкою цього випуску, – дуже велика ймовірність того, що в "Динамо" повертається Артем Кравець", – сказав в ефірі програми "ТаТоТаке" ведучий Михайло Співаковський.

Нагадаємо, що нападник виступав за київський клуб впродовж 12 років. Він взяв участь у 141 матчі команди, забивши 43 голи і віддавши 14 результативних передач. Найбільш пам'ятним моментом в його "динамівській" кар'єрі є дубль у ворота "Валенсії" у виїзному поєдинку Кубка УЄФА 2008/09.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше турецький "Кайсеріспор" попросив Артема Кравця знайти собі новий клуб.

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