"Динамо" може посилити бразилець: футболіст на перегляді в Києві – ЗМІ

Максим Іншаков Футбол 19:03, 12.09.2020 Оновлено: 19:31, 12.09.2020

Найближчим часом склад київського "Динамо" може бути посилений бразильцем. Як стало відомо Dynamo.kiev.ua, до Києва на перегляд прибув 19-річний півзахисник "Корінтіанса". Він уже знаходиться в розташуванні "біло-синіх".

Ім'я молодого хавбека цього бразильського клубу тримається в секреті, але відомо, що мова йде про футболіста розігруючого амплуа. У разі, якщо головний тренер "Динамо" Мірча Луческу залишиться задоволений якостями, які йому продемонструє бразилець, то ймовірність підписання з ним контракту дуже висока.

Нагадаємо, в таборі "Динамо" вже знаходиться один бразилець – півзахисник Клейтон. Він навіть взяв участь в недавньому спарингу "біло-синіх" з "Колосом". Але контракт з ним поки не підписаний.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Кравчук назвав ініціатора інспектування позицій ЗСУ під Шумами

Береза зловив Єрмака на приховуванні правди про підсумки зустрічі щодо Донбасу в Берліні

Козак про переговори: Росія не бачить підстав для зустрічі Зеленського і Путіна

Воїна ЗСУ залишили без нагороди за порятунок побратимів: мати Героя звернулася до командування

СБУ "знешкодила диверсантів" у Маріуполі. Фото