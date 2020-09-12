"Динамо" може посилити бразилець: футболіст на перегляді в Києві – ЗМІ

Найближчим часом склад київського "Динамо" може бути посилений бразильцем. Як стало відомо Dynamo.kiev.ua, до Києва на перегляд прибув 19-річний півзахисник "Корінтіанса". Він уже знаходиться в розташуванні "біло-синіх".

Ім'я молодого хавбека цього бразильського клубу тримається в секреті, але відомо, що мова йде про футболіста розігруючого амплуа. У разі, якщо головний тренер "Динамо" Мірча Луческу залишиться задоволений якостями, які йому продемонструє бразилець, то ймовірність підписання з ним контракту дуже висока.

Нагадаємо, в таборі "Динамо" вже знаходиться один бразилець – півзахисник Клейтон. Він навіть взяв участь в недавньому спарингу "біло-синіх" з "Колосом". Але контракт з ним поки не підписаний.

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