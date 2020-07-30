"Динамо" може підписати контракт із гравцем європейської збірної

"Динамо" може підписати контракт з гравцем європейської збірної.

Київське "Динамо" переглядає захисника Північної Македонії Маріо Младеновскі.

Як повідомляє видання Sportarena, 19-річний футболіст взяв участь у товариському матчі "Динамо" до 21 року проти однолітків з "Колоса" (3:0). Існує висока ймовірність, що Младеновскі є клієнтом ексгравця киян Горана Попова, який зараз працює агентом.

У сезоні 2019/20 захисник виступав на батьківщині за "Вардар", зігравши 8 поєдинків за команду і не відзначившись результативними діями.

Младеновскі дебютував за дорослу збірну Північної Македонії у відбірковому матчі на Євро-2020 проти Австрії, який відбувся в листопаді 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" зацікавлене в підписанні російського півзахисника "Крильєв Совєтов" Антона Зіньковського з РПЛ.