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"Динамо" може купити російського нападника

2.4т Читати матеріал російською

Київське "Динамо" проявляє інтерес до російського нападника футбольного клубу "Крилья Совєтов" (Самара) Олександра Соболєва.

Про це повідомив популярний телеведучий і журналіст Олексій Андронов, чиї слова передає dynamo.kiev.ua. Крім того, цікавим є те, що паралельно форвардом з Росії цікавиться нинішній суперник "Динамо" по третьому раунду відбору Ліги чемпіонів - бельгійський "Брюгге".

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"Соболєв із "Крильєв" цікавий київському "Динамо" і "Брюгге". Футболістові дзвонив президент київського клубу Ігор Суркіс. Тобто Соболєв буде на грі, і з кимось - точно підпише?" - написав Андронов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед матчем з "Брюгге" стало відомо про серйозну кадрову проблему в "Динамо".

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Теми
Трансфери Ліга чемпіонів
Місце
Бельгія Брюгге
Теги
ФК Динамо Київ ФК Крилья Совєтов ФК Брюгге
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