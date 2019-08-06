"Динамо" може купити російського нападника

Київське "Динамо" проявляє інтерес до російського нападника футбольного клубу "Крилья Совєтов" (Самара) Олександра Соболєва.

Про це повідомив популярний телеведучий і журналіст Олексій Андронов, чиї слова передає dynamo.kiev.ua. Крім того, цікавим є те, що паралельно форвардом з Росії цікавиться нинішній суперник "Динамо" по третьому раунду відбору Ліги чемпіонів - бельгійський "Брюгге".

"Соболєв із "Крильєв" цікавий київському "Динамо" і "Брюгге". Футболістові дзвонив президент київського клубу Ігор Суркіс. Тобто Соболєв буде на грі, і з кимось - точно підпише?" - написав Андронов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед матчем з "Брюгге" стало відомо про серйозну кадрову проблему в "Динамо".

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