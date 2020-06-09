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10 червня • оновлено в 00:16
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Динамо - Минай: названі дата і час початку Кубка України з футболу

2.3т
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Півфінальний поєдинок Кубка України між футбольними клубами "Минай" і "Динамо" відбудеться в однойменному селі на Закарпатті 17 червня, повідомляє "Sport Arena".

Динамо - Минай

Динамо - Минай

ФК Динамо

Початок матчу о 14:00. Раніше один із лідерів Першої ліги розглядав можливість прийняти киян в Ужгороді.

Зустріч "Маріуполь" – "Ворскла" відбудеться 24 червня на стадіоні імені Володимира Бойка в Маріуполі. Початок – о 19:30. Обидва матчі відбудуться без глядачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні минулого року "Динамо" в 1/8 фіналу Кубка України у додатковий час обіграло донецький "Шахтар". Поєдинок на полі НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 2:1. Вперше в історії столичні футболісти змогли обіграти в Кубку України не в фінальному матчі свого головного суперника.

У півфіналі "Динамо" в меншості обіграло вдома "Олександрію". Єдиний гол на 106-й хвилині забив Віктор Циганков.

Нагадаємо, що 7 червня "Динамо" в центральному матчі 25-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі обіграло "Олександрію" (5:1).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Кубок України з футболу
Місце
Україна
Теги
ФК Динамо Київ ФК Минай
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