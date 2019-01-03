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"Динамо", Мілевський та лисий Шева: найвибуховіші жарти Зеленського про футбол

1.3тЧитати матеріал російською

Напередодні Нового року Володимир Зеленський "відкрив усі карти", на всю країну оголосивши про намір стати президентом України, чим викликав величезний резонанс у багатьох українців.

Багато хто не сприймає Зеленського як політика, бачачи його винятково шоуменом. Уже 15 років очолювана Володимиром студія "Квартал 95" створює свої шоу, де крім іншого регулярно сміються і над українським футболом. Пригоди "Динамо" в Лізі чемпіонів, політик Андрій Шевченко та Артем "я не в курсі" Мілевський — OBOZREVATEL згадує найвибуховіші жарти Зеленського і компанії про футбол.

"Знову нас "Реал" пестити прийшов"

2006 рік, "Динамо" потрапляє у яскраву групу Ліги чемпіонів із "Реалом", "Ліоном" і румунською "Стяуа", і не менш яскраво її провалює. Останнє місце киян у групі тоді піддалося нещадній критиці. Не залишився осторонь і Зеленський із "Кварталом", коли особливо дісталося Олександру Шовковському.

До речі, через декілька років цією ж піснею (з "Реалом" та "Ліоном") студія вирішила потролити й збірну України після невдач у відборах на Євро-2008 і ЧС-2010. Але повторно тема була вже далеко не такою.

"Андрію, уперед"

Найбільше зі збірної України дісталося, напевно, Андрію Шевченку. Однак не за сам футбол, а за коротку політичну кар'єру в партії Наталії Королевської "Україна — Вперед" (перед виборами в 2012 році). Жорсткий тролінг Шеви в образі "класичного спортсмена, який читає із листка" (та ще й у виконанні лисого Євгена Кошового).

"І я Іріша Блохіна"

Євро-2012 запам'яталося українцям не тільки досить яскравим виступом збірної на ЧЄ і загалом чемпіонатом, а й фактором Олега Блохіна. Крім того, що одіозний тренер видавав перл за перлом біля керма збірної, його донька Ірина потрапила до складу провідної спортивної передачі "Великий футбол". Це було епічно і заслужено відбилося у творчості Зеленського.

"Akhmetov? It is the president of the president of Ukraine"

Євро-2012 став однією із головних сторінок життя України в цьому десятилітті. І напередодні чемпіонату українців хвилювало все аж до найменших дрібниць, щоб гідно виглядати в очах іноземних гостей. Однією із нагальних проблем був образ і знання англійської тоді ще міліції, яка мала чимало контактувати з туристами.

Зеленський у ролі міліціонера Васі, можливо, трохи і перегнув із інтелектуальним портретом українського "мента". Але жарт про "президента президента" увійшов у число виняткових.

"Великий Блохініус"

Блохіна "Квартал 95", напевно, любив по-особливому, присвятивши йому увесь епізод (та ще й в ролі спартанського покровителя). Але це вже інша історія, за мотивами "легендарної" роботи Олега Володимировича в "Динамо" із його "камон, плей" і "будемо розбиратися".

І ще такий бонус Олегу Володимировичу

"50 грам для хоробрості, решта — кураж"

Звичайно ж, куди ж без нього Артема Мілевського. 8-10 років тому Мілевський був постійним героєм ЗМІ, і багато в чому завдяки не футболу, а своєму нічному життю. "Артем після клубу" із легендарним "хлопці, я не в курсі" у виконанні Зеленського класика українського гумору про спорт.

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Прем'єр-ліга УкраїниКубок України з футболу
Особи
Володимир ЗеленськийОлег Блохінфутболіст Андрій ШевченкоОлександр ШовковськийАртем МілевськийНаталія КоролевськаОстап СтупкаІріша Блохіна
Теги
ФК Динамо Київзбірна України з футболу95 КварталФК Шахтар
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Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Когда Зеленский объявил, что идет в президенты, голос свыше (с Печерска) ему сказал: «Куда прешь поперед Петьки в пекло?»
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