"Динамо" - "Мальме": відеоогляд матчу Ліги Європи

Віце-чемпіони України "Динамо" (Київ) видобуло складну перемогу в 1-му турі групового етапу Ліги Європи.

На полі столичного НСК "Олімпійський" підопічні Олексія Михайличенка обіграли "Мальме" зі Швеції. Кияни атакували весь ігровий час, але долю зустрічі вирішив єдиний гол на 84-й хвилині, який забив Віталій Буяльський.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам відеоогляд матчу.

Відзначимо, що після того, як футболісти "Динамо" забили переможний гол, головний тренер команди Олексій Михайличенко дав волю своїм емоціям і розплакався в прямому ефірі.

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