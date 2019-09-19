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20 вересня • оновлено в 00:49
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"Динамо" - "Мальме": відеоогляд матчу Ліги Європи

1.1т Читати матеріал російською

Віце-чемпіони України "Динамо" (Київ) видобуло складну перемогу в 1-му турі групового етапу Ліги Європи.

На полі столичного НСК "Олімпійський" підопічні Олексія Михайличенка обіграли "Мальме" зі Швеції. Кияни атакували весь ігровий час, але долю зустрічі вирішив єдиний гол на 84-й хвилині, який забив Віталій Буяльський.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам відеоогляд матчу.

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"Не можна було жертвувати": Михайличенко прокоментував перемогу "Динамо" в Лізі Європи

Відзначимо, що після того, як футболісти "Динамо" забили переможний гол, головний тренер команди Олексій Михайличенко дав волю своїм емоціям і розплакався в прямому ефірі.

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Тема
Динамо – Мальме
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Мальме ФК Динамо Київ
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