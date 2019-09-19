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19 вересня • оновлено в 23:17
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"Динамо" - "Мальме": відео переможного гола

3.6т Читати матеріал російською

Київське "Динамо" на останніх хвилинах забило гол шведському "Мальме" і здобуло перемогу в 1-му турі Ліги Європи.

На 84-й хвилині Шепелєв отримав м'яч на половині поля суперника, протягнув його до штрафної і віддав на Буяльського, який обробив круглого і точним ударом відправив його в сітку.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, днем раніше в Лізі чемпіонів свій поєдинок провів донецький "Шахтар". Гра 1-го туру проти "Манчестер Сіті" пройшла в Харкові і завершилася з рахунком 0:3 на користь англійців

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Теми
Динамо – Мальме Ліга Європи
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ ФК Мальме
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