"Динамо" - "Лугано": онлайн відео голів матчу Ліги Європи

Київське "Динамо" в шостому турі групового етапу Ліги Європи програє вдома швейцарському "Лугано". Зустріч проходить в столиці на НСК "Олімпійський".

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Лугано.

Весь перший тайм віцечемпіони України чудово атакували, але при цьому не змогли жодного разу влучити у ствір воріт. Замість цього, перша ж атака гостей на 45-й хвилині завершилася голом.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися відео.

"Динамо" Україна – "Лугано" Швейцарія 0:1

Гол: 0:1 – 45 Аратора.

Динамо – Бущан, Миколенко, Кендзьора, Кадар, Попов, Караваєв, Шепелев, Буяльський, де Пена, Циганков, Бесєдін.

Лугано – да Коста, Сульмони, Дапрела, Яо, Обексер, Гуідотті, Ловріч, Аратора, Кустодієв, Холендер, Дальмонте.

Попередження: Гуідотті (17).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 листопада в 5-му турі ЛЄ "Динамо" в меншості зазнало поразки в гостьовій грі зі шведським "Мальме" (3:4).

У першому турі цього єврокубкового турніру віце-чемпіони України здобули мінімальну перемогу над "Мальме" (1:0); в другому, в Швейцарії, не змогли обіграти "Лугано" (0:0).

Спарені поєдинки 3-го і 4-го турів проти "Копенгагена" кияни звели внічию. 24 жовтня в Україні - 1:1, і 7 листопада в Данії також 1:1.

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