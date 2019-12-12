Динамо - Лугано: дивитися онлайн матч Ліги Європи

Досить важко "Динамо" дається проходження групи Ліги Європи, і в підсумку кияни дотягли з виходом в плей-офф до останнього матчу - зі швейцарським "Лугано" в Києві 12 грудня.

При цьому в гонці за плей-офф не все залежить від самого "Динамо". Українцям бажано вигравати мінімум в 2 м'ячі та сподіватися, що "Копенгаген" не програє вдома "Мальме" (тоді кияни вийдуть з 2-го місця, так як краще шведів за особистими зустрічами). А ось якщо данці програють, то при виграші "Динамо" у команд буде однакова кількість очок, і в силу вступлять додаткові показники (може дійти аж до підрахунку жовтих і червоних карток).

Але поки "Динамо" налаштовується просто обіграти аутсайдера групи, і як можна впевненіше. Хоча в першому матчі в Швейцарії киянам не вдалося розпакувати ворота "Лугано" (0 0), а за цей час зі зміною тренера швейцарці зміцніли та стабілізували результати, ставши пропускати ще менше.

При цьому динамівці підходять до матчу з великими кадровими втратами. Віталій Миколенко не зіграє через травму, а Артем Шабанов, Беньямін Вербич та Сергій Сидорчук не можуть вийти на поле через дискваліфікацію (перебір карток або видалення в минулому матчі).

У першому матчі "Динамо" не змогло забити "Лугано" навіть один гол facebook.com/pg/fcdynamoua

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" - "Лугано", який стартує на київському НСК "Олімпійський" 12 грудня о 19:55.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ "ДИНАМО" - "ЛУГАНО"

ЛІГА ЄВРОПИ. ГРУПА В

Київ. НСК "Олімпійський". 19:55

Головний арбітр: Аліяров Агаєв (Азербайджан)

"Динамо" Київ (Україна) - "Лугано" (Швейцарія) - 0:0

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ "ДИНАМО" - "ЛУГАНО"

Спостерігати за останнім матчем "Динамо" в групі Ліги Європи по ТВ можна буде в прямій трансляції ТК "Футбол 1". Також гру з Києва в своїй ефірній сітці покаже російський мовник "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ДИНАМО" - "ЛУГАНО"

Європейські букмекери занадто впевнені в перемозі "Динамо", розцінюючи загальний успіх киян всього в 1,2. У той же час на виграш "Лугано" можна поставити аж з котируванням 17. Нічия ж розцінюється показником 6. При цьому також майже не сумніваються букмекери і в тому, що "Динамо" заб'є в матчі більше 1-го гола - на це коефіцієнт всього 1,4.

ХТО РОЗСУДИТЬ МАТЧ "ДИНАМО" - "ЛУГАНО"

На грі в Києві відпрацює бригада рефері з Азербайджану на чолі з Аліяром Агаєвим. Допомагати на лініях йому будуть Зейнал Зейналов і Акиф Аміран, а четвертим арбітром виступить Орхан Мамедов.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "ДИНАМО" - "ЛУГАНО"

Олексій Михайличенко, головний тренер "Динамо"

– На таку гру, напевно, і налаштовувати хлопців немає сенсу, тому що всі добре розуміють її важливість. І всі розуміють, що все в наших руках. Це дуже важливо. Що стосується кадрів, через перебір карток ми не можемо розраховувати на Шабанова, Сидорчука, Вербича. Але ми дізналися про це не вчора, а відразу ж після гри з "Мальме". Будемо виходити з того, як ми бачимо нашу гру без цих виконавців.

Мауріціо Джакобаччі, головний тренер "Лугано"

– Наша участь у Лізі Європи підходить до завершення. Ми знаємо, що нам буде протистояти сильна команда, якій вкрай необхідна перемога. "Динамо" буде докладати всіх зусиль, щоб швидко забити гол і перемогти, а ми постараємося грати в свою гру і протиставити "Динамо" все, що маємо. Матч буде нелегким, "Динамо" – сильний суперник, з яким, до того ж, потрібно перемагати з різницею в два голи, щоб пройти далі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Динамо" (4-1-4-1): Бойко - Кендзьора, Попов, Кадар, Караваєв - Шепелєв, Буяльський - Циганков, Шапаренко, Де Пена - Бесєдін

"Лугано" (4-3-3): Бауман - Яо, Кекскес, Дапрела, Обексье - Ковіо, Кустодієв, Ловріч - Лаванчі, Холендер, Араторе

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