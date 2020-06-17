"Динамо" легко розібралося з "Минаєм" і вийшло у фінал Кубка України

Київське "Динамо" оформило вихід у фінал Кубка України, здобувши перемогу у виїзному матчі над "Минаєм" з рахунком 2:0.

Результат зустрічі був вирішений у першому таймі. Вже на дев'ятій хвилині датський легіонер киян Міккель Дуелунд відкрив рахунок після стіночки з Олександром Караваєвим.

На 27-й хвилині гри у ворота "Миная" був призначений пенальті, який не зумів реалізувати Фран Соль.

Але вже на 39-й хвилині Дуелунд зробив дубль, подвоївши перевагу "Динамо".

У другому таймі "Минай" почав діяти активніше, але це не принесло ніяких дивідендів. На 52-й хвилині підопічні Олексія Михайличенка зуміли відзначитися втретє, проте після перегляду VAR Катерина Монзуль скасувала гол Беньяміна Вербича.

В середині другої половини господарі провели хорошу флангову атаку, яка закінчилася прострілом і влучанням м'яча в руку Караваєву, але арбітриня зустрічі вирішила не призначати одинадцятиметровий у ворота "Динамо".

Незважаючи на наявність небезпечних моментів, більше голів глядачі поєдинку не побачили.

"Минай" – "Динамо" 0:2

Голи: Дуелунд, 9, 39

"Минай": Попович – Жичиков (Машталір, 71), Допілка, Маткобожик, Піняшко – Вагін (Ткачук, 40) – Глагола (Шпак, 44), Оринчак, Книш (Голодюк, 71), Нурієв – Стасюк

"Динамо": Бойко – Караваєв, Попов, Шабанов, Піваріч (Миколенко, 88) – Андрієвський, Шепелев (Буяльський, 46), Дуелунд (Шапаренко, 72) – Де Пена (Циганков, 61), Соль (Каргбо, 61), Вербич

Попередження: Вагін, Нурієв, Піняшко, Ткачук - Шепелев, Циганков, Андрієвський, Миколенко

На 27-й хвилині Фран Соль не реалізував пенальті (штанга).

Як повідомляв OBOZREVATEL, на матчі "Минай" – "Динамо" вивісили плакат на підтримку копа, який задушив Джорджа Флойда.