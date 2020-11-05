"Динамо" ледь не відібрало очки у "Барселони": спортивні підсумки 4 листопада

Олександр Чеканов Футбол 09:00, 5.11.2020

Київське "Динамо" без 12 футболістів дало справжній бій "Барселоні" у Лізі чемпіонів, а бій Віталія Кличка увійшов до списку найбільш кривавих в історії.

Крім того, у Лізі чемпіонів трапилася гучна сенсація.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 4 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Ослаблене "Динамо" мінімально програло "Барселоні" в Лізі чемпіонів

Бій Віталія Кличка увійшов до п'ятірки найбільш кривавих в історії боксу

У Лізі чемпіонів трапилася грандіозна сенсація. Відео

Розбив скло і вилетів з майданчика: в Угорщині хокеїст безглуздо відсвяткував шайбу. Відео

Гравець "Шахтаря" розповів про слова Каштру у перерві матчу з "Боруссією" М

Уайт назвав несподівану причину поразки Чісори від Усика

УЄФА зробив заяву щодо "переносу" Євро-2020 в Росію

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

У Байдена заявили про його неминучу перемогу на виборах: побито історичний рекорд

"Слугою" правлять тіньовики? Українцям приготували "ганебне" рішення щодо "єдинників"

Марків повернувся! З'явилися перші фото нацгвардійця в Україні

Українці в кілька разів переплачують за тести на COVID-19: яка реальна собівартість і кому йде надприбуток

В Україні можуть ввести годину для пенсіонерів у магазинах та аптеках, – Ляшко