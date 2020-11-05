"Динамо" ледь не відібрало очки у "Барселони": спортивні підсумки 4 листопада
Київське "Динамо" без 12 футболістів дало справжній бій "Барселоні" у Лізі чемпіонів, а бій Віталія Кличка увійшов до списку найбільш кривавих в історії.
Крім того, у Лізі чемпіонів трапилася гучна сенсація.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 4 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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