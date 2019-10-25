Динамо ледь не програло Копенгагену в Лізі Європи: спортивні підсумки 24 жовтня

"Олександрія" створила сенсацію в Лізі Європи, а в Росії довели перевагу Конора МакГрегора над Хабібом.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 24 жовтня.

Крім того, "Динамо" не змогло здобути перемогу над "Копенгагеном". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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