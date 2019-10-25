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25 жовтня • оновлено в 10:54
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Динамо ледь не програло Копенгагену в Лізі Європи: спортивні підсумки 24 жовтня

1.3т Читати матеріал російською

"Олександрія" створила сенсацію в Лізі Європи, а в Росії довели перевагу Конора МакГрегора над Хабібом.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 24 жовтня.

Крім того, "Динамо" не змогло здобути перемогу над "Копенгагеном". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Динамо – Копенгаген" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Динамо – Копенгаген Ліга Європи
Особи
Дар'я Білодід Конор МакГрегор
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ ФК Копенгаген ПФК Олександрія
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