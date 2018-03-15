"Динамо" - "Лаціо": опубліковано огляд матчу Ліги Європи

Київське "Динамо" програло (0:2) в матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи римському "Лаціо" і вилетіла з євротурніру. Долю зустрічі вирішили два голи гостей у другому таймі.

"Обозреватель" пропонує своїм читачам відеоогляд матчу.

"Динамо" Київ Україна - "Лаціо" Італія - 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0: 1 - 23 Лейва, 0: 2 - 83 де Врей.

Динамо Київ - Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар (Шабанов, 45), Піваріч, Шепелев, Буяльський, Морозюк (Гонсалес, 57), Мораес, Циганков, Бесєдін (Мбокані, 70).

Лаціо - Стракоша, Луїс Феліпе, де Врей, Раду, Габаррон (Марушич, 72), Пароло, Лейва, Луїс Альберто, Луліч (Лукаку, 69), Феліпе Андерсон, Іммобіле (Кайседо, 82).

Попередження: Луїс Феліпе (18), Мораес (55), Шабанов (66), Буяльський (90).

Перший матч - 2:2.

Нагадаємо, що після гри Хацкевич розповів , чого не вистачило "Динамо" для перемоги над "Лаціо".