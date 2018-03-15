Динамо - Лаціо: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи

Київське "Динамо" програло вдома римському "Лаціо" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи - 0:2. Поєдинок на НСК "Олімпійський" відбувався у четвер, 15 березня.

"Обозреватель" вів онлайн-трансляцію матчу Динамо - Лаціо.

Нагадаємо, що в першому поєдинку в Римі "Динамо" вирвало нічию, зігравши з "орлами" з рахунком 2:2.

Ліга Європи. 1/8 фіналу (матч-відповідь)

Арбітр: Хіль Мансано (Іспанія)

"Динамо" - "Лаціо" - 0:2

Голи: Лукас, 23, де Врей, 83

(перша гра - 2:2)

"Динамо": 71.Бойко, 8.Шепелєв, 9.Морозюк (К), 11.Мораєс, 15.Циганков, 23.Піварич, 26.Бурда, 29.Буяльський, 41.Беседін, 44.Кадар, 94.Кендзера.

Запасные: 72.Рудько, 25.Гонсалес, 30.Шабанов, 34.Хачеріді, 40.Шапаренко, 46.Алібеков, 70.Мбокані.

"Лацио": 1.Стракоша, 3.де Врей, 4.Патрік, 6.Лукас, 10.Феліпе Андерсон, 16.Пароло, 17.Іммобіле, 18.Альберто, 19.Луліч (К), 26.Раду, 27.Луіс Фелипе.

Запасные: 23.Герріері, 5.Лукаку, 7.Нані, 15.Баштуш, 20.Кайседо, 77.Марушич, 96.Мурджа.

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