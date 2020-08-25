"Динамо" купує бразильця з "Галатасараю" – ЗМІ

Бразильський футболіст турецького "Галатасарая" Маркао близький до переходу в київське "Динамо".

За даними видання Fotospor, стамбульський клуб прийняв пропозицію з України щодо трансферу 24-річного гравця, який здатен зіграти як на позиції центрального захисника, так і опорного півзахисника.

Джерело стверджує, що для переходу Маркао в "Динамо" немає жодних перешкод, а "Галатасараю" залишилося дочекатися з Києва офіційної пропозиції.

Відзначимо, що минулого сезону бразилець провів 41 матч за "левів", всі почавши у стартовому складі. У пасиві Маркао 16 жовтих карток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував трансферні чутки навколо команд, зазначивши, що клуб не отримав офіційних пропозицій щодо трансферу того чи іншого футболіста.