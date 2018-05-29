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"Динамо" купує бразильського футболіста

2.2тЧитати новину російською

Бразильський півзахисник "Палмейрас" Данило Невес погодив останні умови з київським "Динамо". Як повідомляє авторитетний журналіст Алешандре Праетцель в своєму блозі на UOL Esporte, 25-річний футболіст підпише з віце-чемпіоном України 5-річний контракт.

Очікується, що в самий найближчий час хавбек проведе прощальну прес-конференцію в своєму клубі.

У минулому сезоні Че Че провів на полі 53 матчі, в яких забив 2 голи і зробив 4 результативні передачі. У поточному сезоні бразилець провів 3 матчі в складі "Палмейрас".

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Нагадаємо, що кияни запропонували 3 мільйони євро за футболіста, проте бразильці відмовили і назвали свою суму (5 млн). В результаті сторони домовилися про трансфер за 4.8 млн євро

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Тема
Трансфери
Об'єкт
ФК Динамо Київ
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