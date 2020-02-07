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8 лютого • оновлено в 08:08
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"Динамо" купило гравця російського клубу

3.1т
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Київське "Динамо" офіційно оголосило про підписання контракту з нападаючим російського "Тамбова" Олабіраною Блессингою Муівою (Беніто).

Угода між віцечемпіонами України та 21-річним нігерійським футболістом розрахована до червня 2023 року, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Гравець пройшов медичне обстеження і найближчим часом приєднається до "Динамо" на зборах у Туреччині. В "Динамо" Беніто виступатиме під 77-м номером.

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Беніто

Беніто

ФК "Динамо" Київ

Беніто має досвід гри за збірну Нігерії U-23. Раніше він виступав за "Саксан" (Молдова), "Локомотив" Ташкент (Узбекистан), "Луч" Мінськ (Білорусь) і "Тамбов" (Росія).

Новачок "Динамо" може зіграти на обох флангах, а також на позиції центрального форварда, але звичною позицією Беніто є правий фланг атаки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легіонер київського "Динамо" Карлос Де Пена забив гол зі своєї половини поля в товариському матчі.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тег
ФК Динамо Київ
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lipatov serega
lipatov serega
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Накуй им макаки?вот идиоты!
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