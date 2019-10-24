"Динамо" - "Копенгаген": відеоогляд матчу Ліги Європи

Віце-чемпіони України київське "Динамо" не змогло обіграти вдома данський "Копенгаген". Зустріч третього туру групового етапу Ліги Європи на НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 1:1.

Команди відзначилися забитими голами на початку кожного з таймів. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на огляд цієї гри.

"Динамо" Україна – "Копенгаген" Данія 1:1 (0:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 2 Сотерiу, 1:1 – 53 Шабанов.

Динамо – Бущан, Миколенко, Кендзьора, Попов, Шабанов, де Пена (Гармаш, 80), Циганков, Шепелев, Сидорчук, Вербич, Бесєдін.

Копенгаген – Йонссон, Бартолец, Нельссон, Ов'єдо, Папаяннопулос, Зека, Фішер (Томсен, 75), Стейє, Фальк (Варела, 87), Сотерiу, Сантос (Бендтнер, 89).

Попередження: Сидорчук (22), Вербич (46), Стейє (51), Кендзьора (55), Бартолец (59), Бесєдін (68).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому турі цього єврокубкового турніру віцечемпіони України здобули мінімальну перемогу над шведським "Мальме" (1:0), а в другому в Швейцарії не змогло обіграти "Лугано" (0:0).

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