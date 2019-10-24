Динамо - Копенгаген: дивитися онлайн матч Ліги Європи

Київське "Динамо" на екваторі групового турніру Ліги Європи приймає головного конкурента за 1-е місце в групі - "Копенгаген", з яким домашню зустріч проведе 24 жовтня в Києві.

Хоча до першої очної зустрічі з датчанами українці вже могли одноосібно очолити групу, якби не втрата очок у грі з "Лугано" (0:0). Тепер же команді Олексія Михайличенка в Києві краще тільки перемагати "Копенгаген", щоб сміливо розраховувати на 1-е місце та впевнено пройти груповий етап. Але чи не перешкодять цьому суттєві втрати в тилу, після травм основних захисника Микити Бурди та воротаря Дениса Бойка?

"Динамо" Київ напередодні матчу з "Копенгагеном" у рамках УПЛ обіграло "Олександрію" facebook.com/fcdynamoua

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" - "Копенгаген", який стартує на київському НСК "Олімпійський" 24 жовтня о 22:00.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ "ДИНАМО" - "КОПЕНГАГЕН"

ЛІГА ЄВРОПИ. ГРУПА В

Київ. НСК "Олімпійський". 22:00

Головний арбітр: Халіл Мелер (Туреччина)

"Динамо" Київ (Україна) - "Копенгаген" (Данія) - 0:0

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ "ДИНАМО" - "КОПЕНГАГЕН"

Для тих, хто не піде на стадіон, пряму трансляцію матчу пропонує подивитися в своєму ефірі ТК "Футбол 2". Також матч в своїй ефірній сітці запланував російський телеканал "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ДИНАМО" - "КОПЕНГАГЕН"

Європейські букмекерські контори в даному випадку фаворитом виділяють "Динамо", оцінюючи його перемогу в 1.91. Нічия розцінюється цифрами в 3.2, а ось на "Копенгаген" показники сягають аж 4.5.

ХТО РОЗСУДИТЬ МАТЧ "ДИНАМО" - "КОПЕНГАГЕН"

На грі в Києві працюватиме бригада рефері з Туреччини на чолі з Халілолм Мелером. Допомагати на лініях йому будуть Джевдет Кемюрджюоглу і Екрем Кан, четвертим арбітром виступить Арда Кардешлер.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "ДИНАМО" - "КОПЕНГАГЕН"

Олексій Михайличенко, головний тренер "Динамо"

"Копенгаген" в першу чергу фізично добре готовий і дисциплінований. За підбором гравців дуже рівна команда та сповідує колективний футбол. Щоб перемогти, нам треба не тільки перебігати, а й переграти датчан".

"Потрібно просто розглядати важливість кожної гри. Тому не треба розбивати турнір на відрізки. Будемо грати і в Лізі Європи, і в Кубку України з повною відповідальністю - всі матчі найважливіші, і треба йти від ігор до гри".

Олексій Михайличенко facebook.com/fcdynamoua

Столе Сольбаккен, головний тренер "Копенгагена"

"Динамо" - найкраща команда в групі. Домашній матч робить киян фаворитами, що є для нас великою проблемою. Свого часу ми грали на цьому стадіоні проти "Дніпра" - тут дуже тепла атмосфера, завжди приємно грати".

"Ми знаємо сильні сторони" Динамо ", і для досягнення результату від нас буде потрібна дисципліна та копітка робота, яку ми робили в перших двох турах Ліги Європи".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Динамо" (4-1-4-1): Бущан - Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко - Сидорчук - Циганков, Буяльський, Шепелев, Вербич - Соль

"Копенгаген" (4-4-2): Йонсон - Варела, Нельсон, Бьелланд, Бенгстон - Йенсен, Стейдж, Зека, Фішер - Міхаель Сантос, Сотеріу

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