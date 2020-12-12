"Динамо" сенсаційно втратило очки в УПЛ

Київське "Динамо" сенсаційною нічиєю завершило рік в чемпіонаті України з футболу в Прем'єр-лізі. У матчі 13-го туру столичні футболісти на стадіоні ім. Лобановського з рахунком 2:2 зіграли з "Колосом" iз Ковалівки (Київська область).

Перед грою на перемогу сільського клубу букмекери давали коефіцієнт 12,5. Успіх "Динамо" оцінювався показником 1,24. Нічия – 5,60.

Перший тайм пройшов у невисокому темпі з невеликою перевагою господарів поля. Втомлене "Динамо" на газоні, що вкрився кригою, не доставляло особливих загроз голкіперу гостей.

На 26-й хвилині Супряга упустив неймовірний момент, щоб відкрити рахунок. Після прострільної передачи Миколенка форвард не зумів нормально підставити ногу, щоб з лінії воротарського влучити у порожні ворота.

Всі ключові події відбулися у другому таймі. На 47-й хвилині Миколенко в штрафній зачепив рукою по обличчю Селезньова. Головний арбітр зустрічі Ігор Пасхал за порадою Балакіна побіг дивитися VAR, призначивши потім пенальті.

Покарання чітко реалізував сам постраждалий – 0:1.

А на 54-й хвилині київська команда залишилася в меншості. Шепелев пішов прямою ногою в стик і після перегляду VAR Пасхал видалив динамівця.

Після цього в центр поля вибіг Мірча Луческу, спробувавши щось довести рефері.

На 70-й хвилині склади вирівнялися. Максименко завалив Вербича на підступах до штрафного і арбітр, знову вдавшись до VAR, запалив перед футболістом "Колоса" червоне світло.

Ну а через хвилину Селезньов привіз своїй команді пенальті, зігравши в ногу Миколенку. Циганков пробив сильно, не залишивши воротареві шансів – 1:1.

Ще двома голами клуби обмінялися в останні 10 хвилин. Спершу Циганков з третьої спроби пробив Волинця, а потім Антюх завдяки рикошету від Миколенка зрівняв рахунок 2:2.

"Динамо" набирає одне очко і йде на зимову перерву, лідируючи в турнірній таблиці.

Турнірне становище

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередня зустріч між цими командами завершилася перемогою віцечемпіонів України. в 27-му турі УПЛ сезону 19/20 "Динамо" виграло з рахунком 2:1.