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1 грудня • оновлено в 22:06
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"Динамо" ідеально скористалося осічкою "Шахтаря" в УПЛ

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Київське "Динамо" обіграло "Олімпік" в гостьовому матчі 16-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі. Поєдинок на столичному стадіоні ім. Лобановського завершився з рахунком 1:3.

Весь перший тайм кияни грали швидше, працювали попереду креативніше і небезпечніше, змогли першими відкрити рахунок, але втрата концентрації коштувало їм моментального голи у відповідь.

На 37-й хвилині Пеньков помилився в повітрі на виході, махнув повз м'яча, і Артем Бесєдін замкнув головою вже в порожні ворота.

"Динамо" ще не встигло закінчити святкувати, як "Олімпік" зрівняв рахунок. Шабанов припустився помилки, подарувавши м'яч Шахабу. Захеді випередив захисника, трохи протягнув вперед і пробив в ближній повз Бойка.

На 72-й хвилині Кравчук відкритою стопою в'їхав в голеностоп Караваєву і отримав від Віталія Романова пряму червону картку. Залишившись в меншості донецькі футболісти не змогли стримати натиск гостей і 79-й хвилині Бесєдін оформив дубль.

Остаточний рахунок оформив Карлос де Пена на 86-й хвилині. Таким чином підопічні Олексія Михайличенка вдало скористалися осічкою "Шахтаря" в Маріуполі і скоротили відставання від першого місця.

"Динамо" ідеально скористалося осічкою "Шахтаря" в УПЛ

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"Та немає б###ь зв'язку": донецькі футболісти "Олiмпiка" опинилися під замком

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 15-му турі УПЛ кияни впевнено обіграли "Маріуполь".

28 листопада "Динамо" в п'ятому турі групового етапу Ліги Європи в меншості драматично зазнало поразки (3:4) в грі зі шведським "Мальме" і істотно погіршило свої шанси на вихід в плей-офф.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ ФК Олімпік Донецьк
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Вот ещё сравните Лугано с Атлантой, и напишите что Лугано обделалось от такой технике и тактике, а потом Михайличенко с заплывшим лицом будет опять оправдыватся как несколько лет назад коего попросиле пойти нафиг.
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