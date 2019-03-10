"Динамо" і "Шахтар" забили 9 м'ячів на двох

У чемпіонаті України з футболу відбулися центральні поєдинки 21-го туру в Прем'єр-лізі. "Динамо" і "Шахтар" здобули синхронні розгромні перемоги над "Арсеналом" (4:0) і "Карпатами" (5:0) відповідно.

Динамо - Арсенал Футбол 24

Кияни після поразки від "Челсі" в Лізі Європи з повною відірвалися в національній першості. Підопічні Олександра Хацкевича володіли абсолютном перевагою і легко закотили чотири м'ячі в першому таймі.

Після перерви віце-чемпіони України зменшили оберти, легко довівши матч до кінця.

Динамо – Арсенал-Київ 4:0 (4:0, 0:0)

Голи: 1:0 – 28 Гармаш, 2:0 – 37 Сідклей, 3:0 – 39 Гармаш, 4:0 – 45, пенальті Циганков.

Динамо – Бущан, Шабанов, Бурда, Сідклей, Кадар, Циганков (Смирний, 62), Шепелев (Андрієвський, 46), Гармаш, Шапаренко (Алібеков, 73), Буяльський, Миколенко.

Арсенал-Київ – Підківка Роман Юрійович, Домбровський, Сагуткін, Жичиков, Стрижак, Танковскій, Вакулко, Мудрик (Ліпартія, 46), Калитвинцев, Кадімян (Авагімян, 46), Міссі-Мезу (Ковпак, 77).

Попередження: Гармаш (19), Авагімян (58), Стрижак (81), Миколенко (82), Жичиков (83), Сагуткін (83)

У Харкові "гірники" познущалися над "Карпатами", незважаючи на те, що гості мали кілька шансів, щоб уникнути сухої поразки. В цілому, команда Фабрі виглядала не так безнадійно, але клас гравців "Шахтаря" зіграв свою роль.

Шахтар – Карпати 5:0 (3:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 6 Коваленко, 2:0 – 34 Матвієнко, 3:0 – 44 Майкон, 4:0 – 64 Коваленко, 5:0 – 79 Тайсон.

Шахтар – Пятов, Матвієнко, Хочолава, Ісмаїлі, Болбат, Коваленко (Фернандо Педро, 76), Марлос (Маркос Антоніо, 68), Тайсон, Степаненко, Майкон (Соломон, 68), Мораес.

Карпати – Пеньков, Мехреміч, Сандохадзе, Ковтун, Онгль, Мякушко (Бусько, 86), Гуцуляк, Йода, Толочко (Варгас, 75), Понд (Дебелко, 71), Ді Франко.

Попередження: Онгль (52), Мякушко (54), Мехреміч (60), Хочолава (63), Ісмаїлі (70).

Вилучення: Онгль (77).

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі фантастичні подробиці нового трансферу "Шахтаря".

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